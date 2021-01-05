Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бёрнс сомневается в перспективах Джона Джонса в тяжёлом весе

Бёрнс сомневается в перспективах Джона Джонса в тяжёлом весе
Бокс/ММА / UFC 0

Претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс полагает, что экс-чемпион лиги в полутяжёлом весе Джон Джонс совершает ошибку, переходя в тяжёлый вес.

«Джон Джонс — в тяжёлом весе? Мне не нравится эта идея. Когда он встретится с таким парнем, как Нганну, что тогда? Я не знаю. Не вижу лёгких путей для Джонса в этом дивизионе. Или представьте бой Джона с Миочичем. Если Стипе победит Нганну, он встретится с Джонсом.

Но я думаю, что Нганну победит Миочича и встретится с Джоном. Хочу сказать, что мне не нравится этот поединок. Что если Фрэнис жёстко нокаутирует Джонса? Что тогда? Что будет делать Джонс? Первое поражение пережить сложно. Непонятно, как это повлияет на него с психологической точки зрения, так что мне не нравится эта затея», — приводит слова Бёрнса BJ Penn.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021