Макгрегор: обещаю шедевр

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает подготовку к поединку с Дастином Порье. Менее чем за три недели до его проведения ирландец оставил короткое сообщение в «Твиттере».

«Обещаю шедевр», — написал Конор, вероятнее всего, подразумевая предстоящее выступление.

Напомним, что бой Конора Макгрегора с Дастином Порье возглавит турнир UFC 257, который пройдёт 23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Это будет первый поединок Макгрегора с января 2020 года. Тогда он менее чем за минуту нокаутировал экс-претендента на титул Дональда Серроне. Что касается Порье, то Дастин последний раз бился в мае 2020 года. В напряжённой схватке ему удалось сломить сопротивление Дэна Хукера.