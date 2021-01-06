Чимаев прокомментировал второй срыв боя с Эдвардсом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, прокомментировал второй срыв поединка с Леоном Эдвардсом.

Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но тогда поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но теперь коронавирусом заразился Чимаев.

«По болезни снялся, но сейчас восстанавливаюсь — и в скором времени подерёмся с ним. Положительный тест был, но это было месяц назад. Сейчас восстанавливаюсь, выздоровел, буду тренироваться дома. У меня голова начала болеть, потом проверили — и положительный тест», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «ИА Грозный — Информ».

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