Президент UFC отреагировал на второй срыв боя Чимаев — Эдвардс

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал второй срыв поединка Хамзата Чимаева и Леона Эдвардса.

Изначально бойцы должны были сразиться 19 декабря, но тогда поединок отменили из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок перенесли на 20 января, но теперь коронавирусом заразился Чимаев.

«Мы перенесём бой на другую дату. Не знаю почему, но я только сейчас увидел, что Али (менеджер Чимаева. — Прим. «Чемпионата») сделал заявление, что у Хамзата был коронавирус.

Не понимаю, почему он не говорил никому. Он не хотел, чтобы люди знали об этом. Когда он вернулся в зал, врач ему сказал, что с лёгкими всё ещё проблемы. Они сказали ему сделать перерыв до начала января. Мы перенесём бой», — приводит слова Уайта BJPenn.

Чимаев прокомментировал второй срыв боя с Эдвардсом

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