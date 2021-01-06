Пётр Ян улетел в США для подготовки к первой защите титула

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян определился с местом подготовки к первой защите титула, сообщает пресс-служба команды «Архангел Михаил». Сегодня, 6 января, Ян вместе с Денисом Лаврентьевым вылетел в США в зал American Top Team.



К концу месяца в США прилетит и один из тренеров бойца Джон Хатчинсон, с которым Пётр обычно готовится в Таиланде.



«Летим в Майами тренироваться в American Top Team. Сейчас многие залы закрыты, а там тренируется много ребят-легковесов. Джони Бой прилетит 25 января после Абу-Даби. В общем, едем пахать», — комментирует свой выбор Пётр Ян.



27-летний российский боец должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу.

Фото: Пресс-служба команды «Архангел Михаил»