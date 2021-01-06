Макгрегор — Порье 2. Проморолик к турниру UFC 257

23 января 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.
За менее чем три недели до поединка пресс-служба промоушена опубликовала второе официальное промо ко второму противостоянию Макгрегора и Порье.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
В ходе турнира UFC 257 выступит и новобранец лиги — Умар Нурмагомедов. Таким образом, велика вероятность, что Хабиб Нурмагомедов впервые с октября 2018 года встретится с Конором лицом к лицу.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.
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