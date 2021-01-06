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Уайт косвенно подтвердил, что Маурисиу Руа завершил карьеру

Уайт косвенно подтвердил, что Маурисиу Руа завершил карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, ветеран ММА Маурисиу Руа завершил карьеру. Это косвенно подтвердил президент UFC Дана Уайт.

«По кому я скучаю больше всего из завершивших карьеру бойцов? Это сложный вопрос. Когда доходит до момента, который можно назвать концом эпохи, есть целая группа парней, которые уходят — от Андерсона Силвы до Маурисиу Руа, это целая группа бразильских суперзвёзд, парни, которые пришли к нам из Pride. Трудно, когда уходит целая группа таких ребят, но это часть бизнеса. Это не работа, а возможность, за которую ты держишься, пока можешь», — приводит слова Даны Уайта ESPN.

Ранним утром 22 ноября 2020 года по московскому времени бразилец выступил на турнире UFC 255, досрочно проиграв Полу Крэйгу.

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