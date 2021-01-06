Президент UFC Дана Уайт высказался против открытого подсчёта очков судьями. Суть идеи заключается в том, что все, включая участников боя, будут знать, какие оценки им поставили судьи во время каждого раунда.



«Когда мы проводим бои, у меня есть представление о том, кто, по моему мнению, выиграл, проиграл, или что-то ещё, но, когда я стою с поясом, я не знаю, что именно скажет Брюс Баффер. Он не говорит мне ничего. Судьи говорят ему, комиссия делает своё дело, они говорят ему, а я стою и жду, чтобы услышать, так что я испытываю те же эмоции, что и фанаты. И, соглашусь, открытый подсчёт полностью убирает предвкушение того, кто выиграл бой.



Если парень знает, что он забрал два раунда, то профессиональный боец может держаться подельше от соперника нп ротяжении раунда и сделать бой в итоге ужасным. Если вы знаете, что у вас в запасе есть два раунда, то всё, что вам нужно сделать — держать подельше от оппонента пять минут. Это сделает третьи раунды ужасными», — приводит слова Уайта BJPenn.