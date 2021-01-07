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Дана Уайт: рейтинги UFC очень важны при организации поединков

Дана Уайт: рейтинги UFC очень важны при организации поединков
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что рейтинги бойцов важны при организации боёв.

«Безусловно, рейтинги бойцов очень важны при организации поединков. Мы всегда стараемся принимать во внимание рейтинги, очень круто организовывать бои между чемпионом и первым номером рейтинга. Или когда в октагоне сходятся первый и второй номера. Но, как вы уже могли не раз наблюдать, люди хотят видеть определённые бои, которые мы в итоге вынуждены для них организовывать», — приводит слова Даны Уайта ESPN.

Со времён появления рейтингов UFC они являются одним из основных предметов обсуждения всего сообщества ММА. Год назад возникла ситуация, при которой стало известно, что представители СМИ, чьи голоса учитывают при составлении рейтингов, не освещают ММА.

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