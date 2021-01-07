Александр Емельяненко может провести следующий бой в новообразованном промоушене

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может провести следующий поединок в лиге OPEN FC. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Лига OPEN FC начала переговоры о выступлении Александра Емельяненко на турнире, который состоится в апреле», — сообщает пресс-служба промоушена.
Промоушен OPEN FC был создан в конце 2020 года бывшим основателем лиги GFC, которая была выкуплена Хабибом Нурмагомедовым. Лига уже провела один номерной ивент.
Напомним, последний поединок 39-летний Емельяненко провёл в Сочи 24 июля, когда уступил средневесу Магомеду Исмаилову, который ради этого боя поднялся в тяжёлый вес. Исмаилов нокаутировал соперника в третьем раунде.
Емельяненко провёл 37 боёв в MMA. На его счету 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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