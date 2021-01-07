Бетербиев вернулся к тренировкам после перенесённого коронавируса
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев сообщил, что он излечился от коронавируса.
«Возвращаюсь к тренировкам», — написал спортсмен в своём «инстаграме».
Бетербиев последний раз выходил на профессиональный ринг в октябре 2019 года и, в объединительном поединке нокаутировав украинца Александра Гвоздика, забрал у него титул по версии WBC.
Артур должен был 30 января провести бой против немца Адама Дайнеса в Москве, но бой перенесли из-за коронавиурса у Бетербиева.
Изначально бой Бетербиева с Дейнесом должен был состояться 23 октября, однако во время одной из спарринг-сессий в ходе тренировочного лагеря Бетербиев получил перелом ребра. После этого бой мог пройти 11 декабря, но возникли проблемы с телеправами.
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