Бетербиев вернулся к тренировкам после перенесённого коронавируса

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев сообщил, что он излечился от коронавируса.



«Возвращаюсь к тренировкам», — написал спортсмен в своём «инстаграме».



Бетербиев последний раз выходил на профессиональный ринг в октябре 2019 года и, в объединительном поединке нокаутировав украинца Александра Гвоздика, забрал у него титул по версии WBC.



Артур должен был 30 января провести бой против немца Адама Дайнеса в Москве, но бой перенесли из-за коронавиурса у Бетербиева.



Изначально бой Бетербиева с Дейнесом должен был состояться 23 октября, однако во время одной из спарринг-сессий в ходе тренировочного лагеря Бетербиев получил перелом ребра. После этого бой мог пройти 11 декабря, но возникли проблемы с телеправами.