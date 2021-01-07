Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бетербиев вернулся к тренировкам после перенесённого коронавируса

Бетербиев вернулся к тренировкам после перенесённого коронавируса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев сообщил, что он излечился от коронавируса.

«Возвращаюсь к тренировкам», — написал спортсмен в своём «инстаграме».

Бетербиев последний раз выходил на профессиональный ринг в октябре 2019 года и, в объединительном поединке нокаутировав украинца Александра Гвоздика, забрал у него титул по версии WBC.

Артур должен был 30 января провести бой против немца Адама Дайнеса в Москве, но бой перенесли из-за коронавиурса у Бетербиева.

Изначально бой Бетербиева с Дейнесом должен был состояться 23 октября, однако во время одной из спарринг-сессий в ходе тренировочного лагеря Бетербиев получил перелом ребра. После этого бой мог пройти 11 декабря, но возникли проблемы с телеправами.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021