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Чимаев посетил Чеченскую республику. Ему оказали торжественный приём и подарили автомобиль

Чимаев посетил Чеченскую республику. Ему оказали торжественный приём и подарили автомобиль
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

26-летний шведский боец UFC, чеченского происхождения, Хамзат Чимаев стал почётным гостем своей малой родины.

«Дорогие друзья! Один из самых ярких и талантливых бойцов ММА Хамзат Чимаев вернулся на малую родину — в Чеченскую Республику. Вместе с воспитанниками РСК «Ахмат» мы оказали ему торжественный приём в Грозном.

Хамзат стремительно ворвался в мир смешанных единоборств. В самом крупном бойцовском промоушене — UFC он одержал три победы в доминирующем стиле, установив несколько рекордов! Боец демонстрирует широкий арсенал навыков и умений в октагоне. Он выглядит впечатляюще как в борьбе, так и в стойке, что является большой редкостью в ММА. Хамзат имеет большую фанатскую базу. Его выступлений ждут миллионы любителей смешанных единоборств в различных уголках мира. И он никогда не разочаровывает, демонстрируя настоящее шоу в октагоне!

Хамзат исключительно скромный и порядочный человек. И я в этом лично убедился при близком знакомстве. Он очень любит свою родную республику и народ. Чтит обычаи и традиции наших предков.

Мы прекрасно провели время вместе с Хамзатом и бойцами РСК «Ахмат». У нас состоялся очень теплый и интересный разговор. В честь приезда бойца выступили команда КВН, звезды чеченской эстрады, танцевальные ансамбли республики.

Я вручил Хамзату ключи от автомобиля, подаренного ему РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Пожелал успехов в UFC и завоевания чемпионского титула. Уверен, что это дело ближайшего будущего!», — гласит заявление Министерства Чеченской республики по туризму в «инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме».

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