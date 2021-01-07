Исмаилов отреагировал на слова Харитонова о его драке с Минеевым. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал слова бойца Bellator Сергея Харитонова. Напомним, ранее Харитонов предложил пожизненно дисквалифицировать Исмаилова за драку с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым, устроенную на одном из турниров в декабре.

«Да что ты такое несёшь, я тебе...» — сказал Исмаилов в видео, выложенном в его «инстаграме».

Боец вклеил в ролик слова промоутера Камила Гаджиева, который назвал Харитонова «чмошником».

«Ну тогда ладно», — добавил Магомед.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

Напомним, Исмаилова и Минеева оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.