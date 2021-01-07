Исмаилов отреагировал на слова Харитонова о его драке с Минеевым. Видео
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал слова бойца Bellator Сергея Харитонова. Напомним, ранее Харитонов предложил пожизненно дисквалифицировать Исмаилова за драку с другим бойцом MMA Владимиром Минеевым, устроенную на одном из турниров в декабре.
«Да что ты такое несёшь, я тебе...» — сказал Исмаилов в видео, выложенном в его «инстаграме».
Боец вклеил в ролик слова промоутера Камила Гаджиева, который назвал Харитонова «чмошником».
«Ну тогда ладно», — добавил Магомед.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.
Напомним, Исмаилова и Минеева оштрафовали на 10 тыс. рублей за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований.
Гаджиев: для меня Харитонова больше не существует. Я брезгую им
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