Чендлер предложил провести бой Нурмагомедову, чтобы тот сделал «30-0»

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, который на турнире UFC 257 сразится с Дэном Хукером, предложил провести поединок обладателю пояса в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, на счету которого 29 побед в 29 боях в MMA.
«Возможно, я смогу заманить Хабиба в США – американская борьба против русского самбо, – и он попытается сделать «30-0» и побить меня, если сможет», — приводит слова Чендлера MMAFighting.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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