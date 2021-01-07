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В Дагестане в массовой драке погиб боец MMA

В Дагестане в массовой драке погиб боец MMA
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

В посёлке Тарки (Дагестан) случилась массовая драка, в результате которой от ножевого ранения скончался один человек. Издание «Аргументы и факты — Дагестан», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что убит боец смешанных единоборств. Его имя не называется.

Вчера, 6 января, в посёлке Тарки состоялся сход в связи с убийством 3 января местного жителя, который боролся с распространением наркотиков. По предварительным данным, между участниками схода и родственниками убийцы произошла массовая драка, в ходе которой погиб боец смешанных единоборств. Полиция задержала человека, подозреваемого в убийстве спортсмена. Кроме того в отдел полиции были доставлены около 10 участников массовой драки.

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