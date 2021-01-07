Стипе Миочич — блогерам: не откусывайте больше, чем можете прожевать
Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич поделился мнением об участии братьев-блогеров Джейка и Логана Полов в боксёрских поединках.
«Они всё делают правильно, это помогает боксу и бойцам, потому что они вызывают на бой ребят из UFC и Bellator. Но не стоит откусывать больше, чем можешь прожевать. Ты можешь быть крутым парнем, но Аскрен был в этом спорте. Он был здесь, он дрался, боролся и так далее.
Я всегда говорю людям — перед дракой на улице посмотрите на уши. Если у человека уши похожи на цветную капусту, то лучше уходите. Я желаю блогерам всего наилучшего. Я понимаю, почему они это делают. Дело в деньгах. Но не откусывайте больше, чем можете прожевать», — приводит слова Миочича BoxingScene.
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