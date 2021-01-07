Олейник: были времена, когда на сутки была пачка «Роллтона»

Российский боец ММА Алексей Олейник поделился воспоминаниями о своём пути в профессиональный спорт.



«Человек – невероятно выносливое существо. Может вытерпеть и создать что угодно, но вся его сила в том, чтобы не отступить и не сдаться, когда трудно/устал/опасно, то есть в характере. Но если его нет, то никакие мускулы и никакой интеллект не помогут, когда они откажутся служить человеку в сложный момент.



24,5 лет, около 9000 дней в профессиональном спорте. Были времена, когда не было кушать совсем. Были времена, когда на сутки была пачка «Роллтона». Были времена, когда до зала нужно было добираться пешком, так как на троллейбус не было 50 копеек. Были времена, когда… Да всё было, и за всё слава богу, так как поэтому я сейчас тот, кто я есть, и на той ступени, где я есть», — написал Алексей Олейник в своём «инстаграме».