«У меня всё в полном порядке». Адонис Стивенсон рассказал о состоянии здоровья

Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон рассказал, как проходит его восстановление после травмы мозга, полученной в поединке с Александром Гвоздиком.



«Всё хорошо. У меня всё в полном порядке. Слава господу, что он оказался на моей стороне. Есть люди, которые говорят мне, что моя речь стала лучше. А ещё постоянно спрашивают, помню ли я их. Всегда есть последствия. Даже сотрясение мозга не проходит без последствий. Главное — продолжать работать над тем, чтобы их не стало. И, конечно, важно работать над памятью», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.



Напомним, 1 декабря 2018 года в Квебеке состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча на тот момент чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе Адониса Стивенсона и Александра Гвоздика. Украинец одержал победу нокаутом в 11-м раунде. После боя Стивенсону стало плохо и его госпитализировали. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг и ввели в состояние искусственной комы, в которой он пробыл около трёх недель.



На протяжение долгого времени Адонис проходил курс реабилитации.