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Хабиб призвал принять участие в голосовании в совместном проекте UFC и «Чемпионата»

Хабиб призвал принять участие в голосовании в совместном проекте UFC и «Чемпионата»
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» сделал репост записи страницы UFC Russia, в котором пресс-служба организации призывает принять участие в голосовании UFC и «Чемпионата», с помощью которого определятся победители семи номинаций.

Хабиб номинирован на звание бойца года и автора лучшего удушающего приёма. На данный момент он лидирует в обоих категориях.

«Голосуем, ребята», — написал Хабиб.

Соответствующее сообщение размещено на его странице в социальной сети.

Напомним, среди других номинаций определяются «Лучший бой года», «Лучшая девушка-боец», «Нокаут года», «Прорыв года» и «Апсет года».

Принять участие в голосовании можно после перехода по этой ссылке.

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