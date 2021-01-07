Хабиб призвал принять участие в голосовании в совместном проекте UFC и «Чемпионата»
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» сделал репост записи страницы UFC Russia, в котором пресс-служба организации призывает принять участие в голосовании UFC и «Чемпионата», с помощью которого определятся победители семи номинаций.
Хабиб номинирован на звание бойца года и автора лучшего удушающего приёма. На данный момент он лидирует в обоих категориях.
«Голосуем, ребята», — написал Хабиб.
Соответствующее сообщение размещено на его странице в социальной сети.
Напомним, среди других номинаций определяются «Лучший бой года», «Лучшая девушка-боец», «Нокаут года», «Прорыв года» и «Апсет года».
Принять участие в голосовании можно после перехода по этой ссылке.
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