В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА Хайруллаева

Сегодня, 7 января, стало известно, что в Дагестане в массовой драке был убит боец ММА. Первоначально следствие не разглашало фамилию жертвы, но теперь известно, что ею стал Керим Хайруллаев.

По горячим следам представителям правоохранительных органов удалось задержать предполагаемого убийцу. Им оказался 19-летний житель махачкалинского посёлка Тарки, сообщает дагестанская редакция издания «Аргументы и Факты». Преступник был задержан непосредственно в Махачкале.

Известно, что убийство случилось вчера, 6 января. Хайруллаев скончался в посёлке Тарки после ножевого ранения.

Отметим, что в последнее время российские смешанные единоборства сотрясали скандалы, но это первый случай, завершившийся гибелью спортсмена.