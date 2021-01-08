Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал любимого футболиста своего отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Этот парень был любимым футболистом моего отца. Приятно познакомиться, мой друг, Кларенс Зеедорф», — написал в своём «инстаграме» Хабиб, прикрепив совместное фото с Зеедорфом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.