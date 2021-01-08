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Ян и Стерлинг проведут бой 6 марта на UFC 259

Ян и Стерлинг проведут бой 6 марта на UFC 259
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян встретится с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259, который пройдёт 6 марта. Сперва об этом сообщили в «твиттере» ESPN MMA. Позже эту информацию подтвердил сам Ян.

«Соглашение о поединке подписано. Не могу дождаться», — написал Ян в своём «твиттере», ретвитнув пост ESPN MMA.

27-летний российский боец должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря на турнире UFC 256 в бою против американца Алджамейна Стерлинга, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу.

Всего в смешанных единоборствах Ян провёл 16 боёв, в которых одержал 15 побед и потерпел 1 поражение.

Пётр Ян улетел в США для подготовки к первой защите титула
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