Боец UFC, являющийся клиентом Абдель-Азиза, задержан по подозрению в покушении на убийство

31-летний мексиканский боец смешанных единоборств Ирвин Ривера, выступающий в легчайшем весе UFC, задержан по подозрению в покушении на убийство, сообщает MMA Fighting.

По сообщениям СМИ, боец был арестован по подозрению в нанесении ножевых ран своим сёстрам. Других подробностей об обвинениях в адрес ветерана UFC не было. Во Флориде обвинения в умышленном убийстве первой степени предполагают смертный приговор или пожизненное заключение.

Ривера был задержан вчера, 7 января, а его менеджер – Али Абдель-Азиз, известный по работе с Хабибом Нурмагомедовым, лишь спустя некоторое время дал некоторые комментарии, разъяснив ситуацию.

«UFC известно о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы, который мог возникнуть в связи с проблемами с психическим здоровьем. Конечно, обвинения вызывают крайнюю озабоченность, и в настоящее время организация собирает дополнительную информацию. Расследование продолжается, и любые возможные следующие шаги, включая дисциплинарные меры или медицинское обслуживание, будут определены позднее. Кроме того, UFC проинформировал Риверу, что в настоящее время ему не будут предложены никакие бои», — гласит заявление менеджера.

Последний раз он дрался в октагоне в октябре прошлого года, когда проиграл раздельным решением судей Андре Юэллу на турнире UFC Vegas 11. Бывший чемпион лиги Titan FC, имеет рекорд 1-2 в трёх боях UFC.