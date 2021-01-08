Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боец UFC, являющийся клиентом Абдель-Азиза, задержан по подозрению в покушении на убийство

Боец UFC, являющийся клиентом Абдель-Азиза, задержан по подозрению в покушении на убийство
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

31-летний мексиканский боец смешанных единоборств Ирвин Ривера, выступающий в легчайшем весе UFC, задержан по подозрению в покушении на убийство, сообщает MMA Fighting.

По сообщениям СМИ, боец был арестован по подозрению в нанесении ножевых ран своим сёстрам. Других подробностей об обвинениях в адрес ветерана UFC не было. Во Флориде обвинения в умышленном убийстве первой степени предполагают смертный приговор или пожизненное заключение.

Ривера был задержан вчера, 7 января, а его менеджер – Али Абдель-Азиз, известный по работе с Хабибом Нурмагомедовым, лишь спустя некоторое время дал некоторые комментарии, разъяснив ситуацию.

«UFC известно о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы, который мог возникнуть в связи с проблемами с психическим здоровьем. Конечно, обвинения вызывают крайнюю озабоченность, и в настоящее время организация собирает дополнительную информацию. Расследование продолжается, и любые возможные следующие шаги, включая дисциплинарные меры или медицинское обслуживание, будут определены позднее. Кроме того, UFC проинформировал Риверу, что в настоящее время ему не будут предложены никакие бои», — гласит заявление менеджера.

Последний раз он дрался в октагоне в октябре прошлого года, когда проиграл раздельным решением судей Андре Юэллу на турнире UFC Vegas 11. Бывший чемпион лиги Titan FC, имеет рекорд 1-2 в трёх боях UFC.

В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве бойца ММА Хайруллаева
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021