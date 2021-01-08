Пётр Ян прогулялся по Майами в футболке с надписью «Россия»
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» небольшое видео из Майами, где он проводит подготовку к поединку с Алджэмейном Стерлингом.
«Мы на месте — впереди подготовка к очень важному поединку. До марта мы в США. Вопросы будут — пишите. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш», — написал Ян под роликом.
Ян встретится с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259, который пройдёт 6 марта. 27-летний российский боец должен был провести защиту титула ещё 13 декабря, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу.
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