Пётр Ян прогулялся по Майами в футболке с надписью «Россия»

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» небольшое видео из Майами, где он проводит подготовку к поединку с Алджэмейном Стерлингом.



«Мы на месте — впереди подготовка к очень важному поединку. До марта мы в США. Вопросы будут — пишите. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш», — написал Ян под роликом.

Ян встретится с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259, который пройдёт 6 марта. 27-летний российский боец должен был провести защиту титула ещё 13 декабря, однако поединок перенесли на 2021 год. Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу.