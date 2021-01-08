Джошуа назвал себя великим. Фьюри высмеял его

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа опубликовал пост в «Твиттере», в котором назвал себя великим.

«Великий современный боец будет способен конкурировать в любой эре», — написал Джошуа и прикрепил к тексту свои фото.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Энтони Джошуа.

Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри ответил будущему сопернику.

«Великий? Моя задница. Тебя нокаутировал пухлый парень на трёхнедельном уведомлении (имеется в виду поражение Джошуа от Энди Руиса. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Фьюри в своём «твиттере».

Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш.