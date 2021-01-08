Тренер Сен-Пьера назвал преимущество Порье перед Макгрегором

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, рассказал об ожиданиях от матча-реванша Конора Макгрегора и Дастина Порье, которые сразятся на турнире UFC 257 в ночь с 23 на 24 января мск.
«Думаю, Макгрегор сделает дело в первых двух-трёх раундах, один из его контрпанчей достигнет цели. Но есть у Порье одно преимущество, огромное преимущество. Он сильнее духом.
Я пересмотрел его бой с Хукером и был просто поражён, какой силой характера и волей к победе обладает Дастин. И если он выживет в первых раундах с Макгрегором, то дальше его шансы на победу будут огромными», — рассказал Захаби в интервью YouTube-каналу Tristar Gym.
В первою бою, состоявшемся в 2014 году, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
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