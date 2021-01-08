Крис Сайборг назвала следующую желаемую соперницу

Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Крис Сайборг сообщила, что согласилась бы провести поединок с Кэт Зингано, если этого пожелает президент промоушена Скотт Кокер.

«Знаете Кэт Зингано? Она начала сражаться в весовой категории до 145 фунтов, провела несколько боёв. Она сумела победить Аманду Нуньес. По-моему, она последняя, кто это сделал. Она победила Мишу Тейт. Она спортсменка с именем.

Если Скотт Кокер скажет, мол, Крис, следующая твоя соперница Кэт Зингано, мне нужно лишь тренироваться и готовиться к этому бою», — приводит слова Сайборг издание BJPenn.com.

На счету Сайборг 23 победы и два поражения в 26 боях в MMA, один бой признали несостоявшимся. У Зингано 11 побед и 4 поражения.