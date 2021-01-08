Промоутер заявил о желании организовать бой А. Емельяненко с экс-оппонентом Фёдора

Президент лиги OPEN FC Александр Гурьянов раскрыл новые подробности переговоров о возможном возвращении в октагон Александра Емельяненко на апрельском турнире.



«Мы всегда с ним были на связи, с Александром. У него произошло довольно досадное поражение в бою с Исмаиловым. Магомед выиграл этот бой без каких-либо вопросов, был на голову выше, и вся эта ситуация немножко подломила Александра. Он стал менее активен в соцсетях, появились трудности в отношениях с клубом «Ахмат». Тем не менее мы всегда были с ним на связи, созванивались. По телефону он всегда был бодр, весел, как раньше. Я не слышал нотки грусти. Он собирался вернуться в бои и искал варианты. Я перед Новым годом предложил ему выступить в апреле на запланированном в Санкт-Петербурге турнире Open FC 3 и возглавить кард. На данный момент нет соперника, есть только приблизительная дата — 17 апреля.

Пока Александр взял паузу. Когда он подтвердит свою готовность выступить на нашем турнире, мы начнём обсуждать соперника и остальные вопросы, включая финансовые и прочее. Я хотел бы увидеть бой Александра с Фабио Мальдонадо (бывший соперник Фёдора Емельяненко. – Прим. «Чемпионата»). Это был бы достаточно интересный и громкий бой. Здесь нужно переговорить с Александром и Мальдонадо, проделать определённую работу и прийти к договорённостям», — цитирует Гурьянова Sport24.