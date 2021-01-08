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Президент ACA назвал дату первого турнира организации в новом году

Президент ACA назвал дату первого турнира организации в новом году
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Президент лиги АСА Алексей Яценко рассказал о планах промоушена на 2021 год. По его словам, первый турнир организации состоится в феврале, а в его главном событии выступит Али Багов.

«Новый бойцовский сезон стартует 12 февраля турниром ACA 117, главным событием которого станет поединок российского бойца Али Багова против бразильца Элиаса Сильверио. Место проведения ивента, а также даты следующих событий мы объявим позже. Сейчас мы запланировали девять турниров в первом полугодии», — сказал Яценко.

На счету 30-летнего Али Багова, выступающего в полусреднем весе, 29 побед и 10 поражений в ММА. Последний раз он появлялся в клетке в сентябре 2020 года. Тогда он проиграл Мураду Абдуллаеву. У 34-летнего Сильверио 17 боёв — 5 поражений.

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