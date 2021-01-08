Пётр Ян показал зал в Майами, где будет готовиться к титульному бою со Стерлингом

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян недавно отправился в США, где будет готовиться к первой защите титула. Тренировочный лагерь Ян проведёт в Майами (штат Флорида, США) в известном зале ATT. На своей странице в «Инстаграме» боец показал зал после одной из своих тренировок.

Соответствующее видео доступно на сайте «Чемпионата».

Напомним, поединок Яна со Стерлингом состоится 6 марта на турнире UFC 259. Бойцы должны были встретиться ещё 13 декабря 2020 года на турнире UFC 256, но поединок перенесли на 2021 год.

Позднее Ян рассказал, что планирует провести бой со Стерлингом в феврале, а в мае выйти в октагон с Ти Джеем Диллашоу. Всего в смешанных единоборствах россиянин провёл 16 боёв, в которых одержал 15 побед и потерпел 1 поражение.