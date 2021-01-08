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Мурата получил статус полноценного чемпиона и намекнул на поединки с Головкиным и Чарло

Мурата получил статус полноценного чемпиона и намекнул на поединки с Головкиным и Чарло
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Японский средневес Риота Мурата, владевший до недавнего времени титулом чемпиона мира по версии WBA Regular, повышен до уровня полноценного чемпиона — WBA Super. Такое решение принято руководством WBA после того, как Сауль Альварес отказался от выступлений в средней весовой категории.

Мурата отметил, что получить статус полновесного чемпиона немного странно, но отметил, что готов участвовать в объединительных поединках с другими чемпионами. Напомним, поясами в среднем весе владеют также Геннадий Головкин, Деметриус Андраде и Джермалл Чарло.

«Немного странно получить титул, когда не можешь выступать из-за пандемии. Но я воспринимаю эту новость только с положительной стороны. Этот титул даёт мне возможность участвовать в объединительных встречах с другими чемпионами», — приводит слова Мураты BoxingScene.

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