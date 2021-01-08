Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Конор — Порье получит титульный поединок

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что победитель боя Конор Макгрегор — Дастин Порье станет претендентом на титул.

«Кто бы ни выиграл бой, он, скорее всего, будет претендовать на титул в следующем поединке», — приводит слова Уайта BJ Penn.

В прошлом и Макгрегор, и Порье владели титулами. Конор был чемпионом UFC в двух весовых категориях, а Дастин являлся временным чемпионом промоушена в лёгком весе. Бой Порье с Макгрегором пройдёт 23 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 257.

В прошлом эти спортсмены уже бились. На заре карьеры в UFC Макгрегор нокаутировал Порье уже во втором раунде. Напомним, на турнире UFC 257 выступит двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар.