Шеф-повар с мировым именем приготовил шикарный торт в честь Хабиба
Известный на весь мир турецкий шеф-повар Бурак Оздемир приготовил специальный торт для чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Кондитерское изделие огромно по своим размерам, на нём изображён чемпионский пояс UFC, а на подносе выложено имя «Хабиб».
«Огромное спасибо, брат Бурак Оздемир. Это был великолепный ужин», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в «Инстаграме».
26-летний Бурак Оздемир является владельцем нескольких элитных ресторанов в Стамбуле. В декабре 2020 года он открыл заведение в Дубаи. Судя по всему, именно там Хабиб и Оздемир и встретились. Шеф-повар пользуется огромной популярностью в Интернете. Количество его подписчиков в Сети приближается к 20 млн.
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