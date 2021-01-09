Шеф-повар с мировым именем приготовил шикарный торт в честь Хабиба

Известный на весь мир турецкий шеф-повар Бурак Оздемир приготовил специальный торт для чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Кондитерское изделие огромно по своим размерам, на нём изображён чемпионский пояс UFC, а на подносе выложено имя «Хабиб».

«Огромное спасибо, брат Бурак Оздемир. Это был великолепный ужин», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в «Инстаграме».

26-летний Бурак Оздемир является владельцем нескольких элитных ресторанов в Стамбуле. В декабре 2020 года он открыл заведение в Дубаи. Судя по всему, именно там Хабиб и Оздемир и встретились. Шеф-повар пользуется огромной популярностью в Интернете. Количество его подписчиков в Сети приближается к 20 млн.