UFC распродал все билеты на турнир с участием Макгрегора

На турнире UFC 257 ирландец Конор Макгрегор проведет бой против американца Дастина Порье в главном событии ивента, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).
В пятницу, 8 января промоушен начал продажу билетов на турнир. Их раскупили менее чем за 18 часов. Все билеты были доступны по цене от $ 216 до $ 1360 (от 16 до 100 тысяч рублей).
Турнир UFC 257 пройдет на «Этихад Арене». Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное количество болельщиков.
На счету Макгрегора 22 победы и четыре поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В активе Порье – 26 побед и шесть поражений. Американец – бывший претендент на титул в легком весе. Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
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