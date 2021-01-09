UFC распродал все билеты на турнир с участием Макгрегора

На турнире UFC 257 ирландец Конор Макгрегор проведет бой против американца Дастина Порье в главном событии ивента, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

В пятницу, 8 января промоушен начал продажу билетов на турнир. Их раскупили менее чем за 18 часов. Все билеты были доступны по цене от $ 216 до $ 1360 (от 16 до 100 тысяч рублей).

Турнир UFC 257 пройдет на «Этихад Арене». Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное количество болельщиков.

На счету Макгрегора 22 победы и четыре поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В активе Порье – 26 побед и шесть поражений. Американец – бывший претендент на титул в легком весе. Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.