Оливейра планирует бросить вызов победителю боя Макгрегор – Порье

Третий номер рейтинга легковесов UFC Чарльз Оливейра планирует присутствовать на турнире UFC 257 и бросить вызов победителю поединка Конор Макгрегор – Дастин Порье.

«Единственный парень, который находится на серии из восьми побед и разносит всех, кто встаёт у него на пути, – это Чарльз Оливейра. Это единственный парень, который должен драться с Хабибом, других вариантов просто нет. Скоро состоится поединок между Порье и Макгрегором, и я должен сидеть в первом ряду, наблюдая за тем, кто из этих двоих выйдет на бой со мной.

В настоящий момент мой менеджер обсуждает с UFC мой приезд в Абу-Даби. Сейчас пандемия, так что я пойму, если они не захотят взять меня с собой, но я бы хотел из первого ряда смотреть этот бой, потому что он имеет большое значение для будущего дивизиона», – заявил бразилец в интервью AG Fight.

В декабре на турнире UFC 256 Чарльз Оливейра победил Тони Фергюсона. Все три судьи отдали победу Оливейре с одинаковым счётом 30:27. Бразилец одержал восьмую победу подряд.