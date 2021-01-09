Сёстры Ирвина Риверы, подвергшиеся вооружённой атаке со стороны бойца, поддержали его

Лесли Ривера, сестра бойца UFC Ирвина Риверы, прокомментировала недавний инцидент с участием брата. Напомним, 7 января Ирвин атаковал родных сестёр и нанес им несколько ножевых ранений. Поступок он объяснил велением «высших сил». На данный момент Ирвин находится под арестом.

«Хотим прояснить ситуацию. Мы любим брата. Те, кто нас знают, знают и то, сколько мы значим друг для друга. Все знают, как мы близки. Мы все хотим, чтобы Ирвин получил профессиональную помощь, в которой он так нуждается.

В минувший уик-энд брат был сам не свой. Он не спал, разговаривал сам с собой и потерял интерес к тренировкам, а, как мы знаем, он живёт ради этого. Это меня обеспокоило, мы сели в самолёт и полетели к нему. К сожалению, его психологическое состояние было хуже, чем мы представляли. Он был полностью сломлен. Это нелегко, но я и моя семья просим молиться за него. Мы любим брата и на 100% поддерживаем его. Хотим, чтобы он получил помощь, которая ему так необходима", — написала Лесли Ривера на своей странице в социальной сети «Фейсбук».