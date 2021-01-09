Пётр Ян — о тренировках в США: акклиматизация проходит, иногда её ускоряем

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, отправившийся не так давно на тренировочные сборы в США в зал ATT, рассказал о процессе акклиматизации и первых тренировках за океаном.

«В целом пока всё отлично. Акклиматизация проходит. Иногда мы её ускоряем. Спасибо всем, кто поддерживает. Предстоит много работы», — написал Ян на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Напомним, Пётр Ян проведёт следующий поединок 6 марта 2021 года. Россиянин выступит на турнире UFC 259, где будет защищать титул от посягательств Альджамейна Стерлинга. На том же турнире пройдут ещё два титульных поединка: Ян Блахович встретится с Исраэлем Адесаньей, а Аманда Нуньес померится силами с Меган Андерсон.