Теофимо Лопес признан лучшим боксёром 2020 года по версии BoxingScene
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес признан лучшим боксёром 2020 года по версии BoxingScene. В минувшем году американец гондурасского происхождения провёл один поединок. В октябре он в статусе чемпиона мира по версии IBF вышел на ринг с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Василием Ломаченко. Лопес победил украинца единогласным решением судей. Забрав у него три пояса, он стал абсолютным чемпионом.
После Теофимо неоднократно исключал возможность проведения реванша с Ломаченко. Украинец настаивает, что решение судей было несправедливым. Ожидается, что Лопес следующий поединок проведёт в Австралии. Его соперником может стать официальный претендент на титул по версии IBF Джордж Камбосос.
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