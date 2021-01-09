Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Магомед Исмаилов назвал себя народным чемпионом. Видео

Магомед Исмаилов назвал себя народным чемпионом. Видео
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал себя «народным чемпионом». Видео было опубликовано в «инстаграме» бойца.

«Бывают картонные чемпионы, а бывают настоящие, народные. Народный чемпион — Магомед Исмаилов! Я вас съем! Любой! Кто? Любой!» — сказал Исмаилов на видео.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».

«Эй, чемпионы, среди вас есть один картонный. А железный чемпион среди вас ходит с ремнём, потому как пояс ему нужен исключительно для поддержания штанов», — подписал видео в своём «инстаграме» Исмаилов.

34-летний Магомед Исмаилов выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. На его счету 18 побед, два поражения и одна ничья.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021