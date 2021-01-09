Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов назвал себя «народным чемпионом». Видео было опубликовано в «инстаграме» бойца.



«Бывают картонные чемпионы, а бывают настоящие, народные. Народный чемпион — Магомед Исмаилов! Я вас съем! Любой! Кто? Любой!» — сказал Исмаилов на видео.

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«Эй, чемпионы, среди вас есть один картонный. А железный чемпион среди вас ходит с ремнём, потому как пояс ему нужен исключительно для поддержания штанов», — подписал видео в своём «инстаграме» Исмаилов.



34-летний Магомед Исмаилов выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. На его счету 18 побед, два поражения и одна ничья.