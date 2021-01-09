Ян и Стерлинг устроили перепалку в «Твиттере»

Российский чемпион UFC Пётр Ян и его будущий соперник Алджэмейн Стерлинг устроили перепалку в «Твиттере».



«Ходили слухи, что тебе негде тренироваться. Теперь всё в порядке? Я тренировался с Кори Сандхагеном в гараже. Надеюсь, тебе хорошо и удобно во Флориде, мистер Милосердие», — написал в своём «твиттере» Алджэмейн Стерлинг.



«Не беспокойся обо мне. Переживай о своей заднице. Я готовился в гараже к титульному поединку, так что не вижу здесь ничего особенного», — ответил ему Пётр Ян.



«Главное — не отменяй всё снова. А то в прошлый раз ты выбыл, сморозив какую-то чушь», — добавил Стерлинг.



27-летний российский боец должен был провести защиту титула в ночь на 13 декабря 2020 года на турнире UFC 256 в бою с американцем Алджэмейном Стерлингом, однако поединок перенесли на 2021 год. Поединок состоится 6 марта 2021 года. Россиянин выступит на турнире UFC 259.