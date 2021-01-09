Хабиб Нурмагомедов пообщался по видеосвязи с Криштиану Роналду

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев показал видеоролик, на котором видно, как российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов общается с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Блин, команда серьёзная намечается. Мура, ты Криштиану на себя возьмёшь?» — сказал Махачев на видео, размещённом в его «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «твиттере» 433.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.