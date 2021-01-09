Нурмагомедов опубликовал фото с футбольной тренировки

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фото с футбольной тренировки.
«Ислам Махачев, не хотел, отвечаю. Сам напросился ведь», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Ранее Махачев выложил в соцсети видео, на котором Нурмагомедов общается по видеосвязи с Криштиану Роналду.
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