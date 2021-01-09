Магомед Исмаилов рассказывает о пользе поворотников на дороге. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о дорожной этике, связанной с поворотниками.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
«Приветствую всех, дорогие друзья. Ситуация на дороге такая. Если ты пропустил человека, и он проехал и моргнул тебе аварийкой, то тебе приятно на душе, тебя поблагодарили, включив аварийку. Если он какую-то помеху создал, ты думаешь: „Блин, что он сделал?!“, злишься, а кода он аварийку включает, ты думаешь, мол, ладно, у всех бывает.
Включайте аварийки чаще, это же как спасибо, только на дорожном языке. Приветствуется, дорогие друзья, поверьте мне.
Это как бы и спасибо, и извините. Можно и извиниться, моргнув аварийкой, можно поблагодарить. Если вы моргнёте, поблагодарив, то мне захочется пропустить следующего, потому что я буду в положительном настроении. Если не моргнёт, то я подумаю: „Неблагодарная суета“. Обычно так бывает, ты распространяешь этот негатив. Из-за одного человека, который внаглую залез и не извинился, или не поблагодарил, когда ты его пропустил», — сказал Исмаилов на видео, опубликованном в его «инстаграме».
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