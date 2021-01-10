Бёрнс уверен, что Чендлер станет чемпионом UFC

Боец Гилберт Бернс считает, что Майкл Чендлер может стать чемпионом UFC.
«Я собираюсь вложить все свои деньги в Чендлера. Люди будут сильно удивлены им. Он очень хорош в борьбе, у него быстрые руки. Я верю, что он может стать чемпионом UFC. Если Хабиб не вернётся, то в лёгком весе много парней, которые будут претендовать на этот пояс. Это Конор Макгрегор, Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Дэн Хукер и Чарльз Оливейра. Но я верю, что Чендлер их победит и станет чемпионом», — приводит слова Бернса Middleeasy.
Первым соперником Майкла в UFC станет новозеландец Дэн Хукер. Этот бой станет запасным вариантом главного события турнира — схватки экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье, которая пройдёт в этот же вечер.
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