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Макгрегор рассказал о тяжёлом спарринге с ирландским боксёром

Макгрегор рассказал о тяжёлом спарринге с ирландским боксёром
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор провёл спарринг-сессию с перспективным ирландским боксером Диланом Мораном.

«Было очень трудно. Мне удалось точно попасть и разбить ему нос, но раунды были близкими. Дилан — один лучших боксеров, с которыми я делил ринг. Феноменально-захватывающий ирландский талант», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, Конор Макгрегор проведёт бой с американцем Дастином Порье в главном событии UFC 257, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Турнир UFC 257 пройдёт на «Этихад Арене». Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное число болельщиков.

На счету Макгрегора 22 победы и 4 поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В активе Порье – 26 побед и 6 поражений. Американец – бывший претендент на титул в лёгком весе. Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.

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