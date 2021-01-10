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Менеджер Оливейры: Чарльз должен драться за титул с победителем боя Макгрегора и Порье

Менеджер Оливейры: Чарльз должен драться за титул с победителем боя Макгрегора и Порье
Бокс/ММА / UFC 0
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Диего Лима, менеджер бразильского бойца Чарльза Оливейры, считает, что его подопечный должен провести титульный бой с победителем поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье.

«Искренне считаю, что он заслуживает титульного боя. Он одержал восемь побед подряд, великолепно победил Кевина Ли, а затем доминировал над Фергюсоном. Фергюсон был одним из лучших бойцов дивизиона, у него серия из 12 побед подряд, прежде чем он проиграл в бою за титул. Думаю, Чарльз готов и обладает достаточным послужным списком для титульного боя.

Считаю, что Оливейра должен драться за пояс против победителя боя Макгрегора и Порье, а не против Джастина Гэтжи. Но мы знаем, что эта битва может пойти разными сценариями. Победа Макгрегора — одно, а победа Порье — совершенно другое. В этом бою многое поставлено на карту», — приводит слова Лимы MMAFighting.

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