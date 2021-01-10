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Хорхе Масвидаль ушёл из «Твиттера» из-за блокировки аккаунта Трампа

Хорхе Масвидаль ушёл из «Твиттера» из-за блокировки аккаунта Трампа
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Хорхе Масвидаль поддержал поддержал президента США Дональда Трампа, чей аккаунт в «Твиттере» был заблокирован.

«Осталось не так много мест, из которых меня ещё не выгнали. Поскольку всех крутых ребят выгнали из „Твиттера“, я сваливаю отсюда. Следуюйте за лидером», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».

6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат конгресса, на котором утверждались результаты выборов главы государства. В ходе столкновений с охраной получила смертельное ранение одна из протестующих — она скончалась в больнице.

Всего, по данным полиции, в ходе столкновений у Капитолия были задержаны более 50 человек, погибших — пятеро.

После этого социальная сеть «Твиттер» забанила аккаунт Дональда Трампа.

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