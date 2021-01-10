Хорхе Масвидаль ушёл из «Твиттера» из-за блокировки аккаунта Трампа

Боец UFC Хорхе Масвидаль поддержал поддержал президента США Дональда Трампа, чей аккаунт в «Твиттере» был заблокирован.
«Осталось не так много мест, из которых меня ещё не выгнали. Поскольку всех крутых ребят выгнали из „Твиттера“, я сваливаю отсюда. Следуюйте за лидером», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».
6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат конгресса, на котором утверждались результаты выборов главы государства. В ходе столкновений с охраной получила смертельное ранение одна из протестующих — она скончалась в больнице.
Всего, по данным полиции, в ходе столкновений у Капитолия были задержаны более 50 человек, погибших — пятеро.
После этого социальная сеть «Твиттер» забанила аккаунт Дональда Трампа.
- 10 января 2021
-
12:55
-
12:03
-
10:50
-
09:54
-
00:56
- 9 января 2021
-
23:01
-
21:59
-
20:43
-
20:40
-
18:37
-
17:35
-
16:22
-
15:21
-
14:32
-
13:40
-
12:59
-
11:15
-
10:40
-
09:42
-
08:11
-
06:26
-
00:38
- 8 января 2021
-
23:57
-
22:33
-
21:55
-
20:41
-
19:46
-
18:33
-
17:38
-
15:59
-
15:32
-
14:01
-
12:36
-
12:11
-
11:01