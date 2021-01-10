Хабиб Нурмагомедов рассказал о победе в футбольном матче с Исламом Махачевым

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал об итогах футбольного матча с Исламом Махачевым.



«Это был наш состав, ничего необычного не было, просто мы были командой более дисциплинированной, держали мяч и играли в пас, а соперникам не хватило сплоченности и чуть опыта.



У нас ещё не было главного игрока, которого наши соперники выключили из строя ещё в Махачкале», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.