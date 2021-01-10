Макгрегор показал физическую форму за две недели до реванша с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, в какой форме он находится за две недели до боя с Дастином Порье.
«Рождён для этого», — подписал фото Макгрегор.
Напомним, Конор Макгрегор проведёт бой с американцем Дастином Порье в главном событии UFC 257, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) 23 января.
Турнир UFC 257 пройдёт на «Этихад Арене». Ранее департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил, что допустит на трибуны ограниченное число болельщиков.
На счету Макгрегора 22 победы и 4 поражения. Он был чемпионом UFC в двух весовых категориях. В активе Порье – 26 побед и 6 поражений. Американец – бывший претендент на титул в лёгком весе. Участники главного боя впервые встретились в октагоне в сентябре 2014 года. Тогда ирландец нокаутировал американца в первом раунде.
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