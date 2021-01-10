Де ла Хойя поддел Головкина

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя поддел чемпиона мира по версиям IBF и IBO Геннадия Головкина, рассуждая о возвращении на ринг.
«Комментарии были не самыми лучшими, но он боец, он должен защищать собственный имидж. Он всё ещё опасный боец, потому что бьёт действительно сильно. Но я не хочу получить вместо боя прогулку по парку, как это было в бою Головкина с Шереметой.
Хочу доказать себе, что могу это сделать. Но, чтобы показать молодому поколению боксёров, создать своё наследие, нужно драться с лучшими. Надеюсь, мне удастся воодушевить некоторых молодых бойцов. Вместо того чтобы слушать кого-то, кто шепчет вам в ухо, думать о бизнесе, думайте в первую очередь о поединке. Я ещё многое могу, всегда гордился, что дрался с лучшими, и это не изменится», — приводит слова Оскара де ла Хойи BoxingScene.
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